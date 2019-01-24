Росія визнала Мадуро законним президентом Венесуели

МЗС Росії заявив про легітимність чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро після того, як спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни.

«Екстремістськи налаштовані противники законного уряду Венесуели, зазнавши невдачі впопытках змістити Мадуро, в тому числі шляхом його фізичного усунення, обрали максимально конфронтаційний сценарій протистояння», – йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Російські дипломати звернулися до «розсудливим венесуельським політикам», виступаючим проти Мадуро, із закликом «не ставати пішаками в чужій шаховій грі».

На думку представників відомства, створення у Венесуелі двовладдя призведе до хаосу. «Рішуче засуджуємо тих, хто штовхає венесуельське суспільство у прірву кривавої міжусобиці», – заявили в МЗС РФ. 23 січня лідер опозиційного парламенту Венесуели, 35-річний Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни.

Влада США і ще більше 10 країн визнали Гуайдо легітимним главою держави. Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив в тому, що відбувається уряд США і оголосив про розрив дипломатичних відносин з Вашингтоном.