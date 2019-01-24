У Філатова віддадуть сім мільйонів за перехід в школі, що веде в туалет

У Дніпрі в школі №127 планують побудувати коридор, що веде до вуличного туалету, за 6,7 мільйона гривень. Керівництво вирішило не влаштовувати теплий туалет до школи, а прокласти до вже існуючого окремо стоїть будівлі туалету теплу галерею довжиною 70 метрів. У підсумку переможцем тендеру на ці роботи Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради визначив ТОВ «Лана», повідомляє «Інформатор».
Весь попередній рік пішов на узгодження проекту, і в кінці грудня
департамент гуманітарної політики завершив тендер на будівництво галереї.
Відповідно до тендерної документації, термін завершення робіт – 30 листопада
2019 року. У них будуть задіяні крани на гусеничному ходу вантажопідйомністю
25 і 40 тонн, такі ж крани вантажопідйомністю 50-63 тонни, автокран вантажопідйомністю
10 тонн, крани баштові та козлові, бульдозери, автогрейдери, навантажувачі, дорожні
катки, екскаватори, трактори на гусеничному ходу і автомобілі-самоскиди різної вантажопідйомності.
Як зазначає ЗМІ, ТОВ «Лана» було засновано в 1998 році з статутним
капіталом у 260 гривень. Її засновником є Юрій Авраменко, а керівником
– Ганна Смотрицька.
Однак у 2015 році Авраменко був засуджений за службове підроблення
і привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.
Тоді його оштрафували на 850 гривень і заборонили рік займати деякі посади.
Також фірмою пильно цікавляться силовики по кількох кримінальних
виробництвам у підозрі про розтрату бюджетних коштів.
«Тим не менш, ПП Лана – улюблений підрядник міськради, особливо
Департаменту гуманітарної політики та Департаменту благоустрою та інфраструктури.
Тільки в цих двох департаментах фірма здобула перемоги в тендерах на загальну суму
131,780 млн грн», – додають журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що ТОВ «Екологія-Д» виграло тендер Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровського міської ради по прибиранню вулиць на 68 млн грн. Також депутати Дніпровського міськрада взяли понад 200 земельних рішень. Частина з них стосувалася передачі у власність городян ділянок в районі елітної забудови – по вулиці Дежньова у Самарському районі, недалеко від Свято-Миколаївської церкви і вулиці Марії Ярової.
До цього Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровського
міської ради завершив тендер для капітального
ремонту вулиці Набережній Перемоги. Переможцем вибрали ТОВ «СМД-Інвест»
за 347,52 млн гривень.