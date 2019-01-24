The Good Country Index склав рейтинг найкращих країн

Україна опинилася в середині списку.



В Мережі опублікували рейтинг найбільш “хороших” країн світу The Good Country Index. Інформація з’явилася на офіційному сайті рейтингу.

Переможцем стала Фінляндія, яка за рік піднялася з четвертого місця на перше. Кращий показник у країни в категорії “Достаток і рівноправність”, а найгірше в “Загальному миру і безпеки”. Також Фінляндія стала однією з кращих в кількості патентів, свободи пересування та преси, кібербезпеки, вільної торгівлі, питання біженців.

Друге місце посіла Ірландія, третє – Швеція. Далі розмістилися Німеччина, Данія, Швейцарія, Норвегія, Франція, Іспанія і Канада відповідно. Рейтинг розраховується більше ніж 30 параметрами.

Україна зайняла 75 місце, тоді як Молдова опинилася на 27, Польща на 30, Білорусь – 54, а Росія на 41. Останнім 153 місце зайняв Ірак.