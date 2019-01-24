Відоме грузинське блюдо визнали пам’яткою культурної спадщини

Блюдо стало візитною карткою країни.



У Грузії офіційно визнали пам’яткою нематеріальної культурної спадщини традиційний пиріг з сиром хачапурі.

Відповідний наказ видав голова Агентства з охорони культурної спадщини Ніколоз Антидзе.

У відомстві підкреслюють, що хачапурі є найважливішим компонентом грузинської кухні.

“Це блюдо стало візитною карткою грузинської кулінарної культури, а також частиною грузинського раціону харчування і ритуалу”, – сказано в розпорядженні.

Крім того, в агентстві вважають, що присвоєння традиційної страви статусу пам’ятки культурної спадщини допоможе популяризації національної кухні та культури Грузії.