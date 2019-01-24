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Тимошенко і Гриценка ігнорували Порошенко на сніданку в Давосі

24.01.2019

Тимошенко и Гриценко игнорировали Порошенко на завтраке в Давосе

У четвер, 24 січня, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбувся “Український сніданок” з політиками України.

Слухали виступи політиків приблизно 3000 осіб. Однак прикладом для них були самі кандидати в президенти України, які занадто явно були не зацікавлені у брехні один одного.

Так, під час промови Петра Порошенка у Юлії Тимошенко страшно “розгорівся” апетит і вона почала їсти йогурт, кожен раз підраховуючи в розумі кількість міліграмів у ложечці. А кандидат в президенти Анатолій Гриценко сидів з потупленным в телефон поглядом.

Тимошенко и Гриценко игнорировали Порошенко на завтраке в Давосе

Як Тимошенко реагує на Порошенка / THENEWSROOM

Слухати онлайн “цікаву” мова Порошенка:

Після виступу Порошенка аплодували всі, крім конкурентів на виборах. А Петро Олексійович в помсту підійшов до всіх столиках, крім номера 10. Місце чинного президента пришщлось зайняти мера Києва Віталія Кличка.

Також на сніданку були міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, колишній державний секретар США Джон Керрі, засновник і генеральний директор компанії Jigsaw Джаред Коен і народний депутат України Світлана Заліщук.

Тимошенко и Гриценко игнорировали Порошенко на завтраке в Давосе

Кличко на Всесвітньому економічному форумі / THENEWSROOM

Тимошенко и Гриценко игнорировали Порошенко на завтраке в Давосе

Кличко і Тимошенко зустрілися як найкращі подруги / THENEWSROOM

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