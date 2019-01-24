Контрабанда в портах України: кримінальні схеми лише змінили господарів

Головні контрабандисти країни, як і раніше — перші особи держави.

Питання: що робили війська Німеччини на кордоні СРСР, якщо Друга Світова війна почалася в 1939 році, а Велика Вітчизняна — у 1941-му?

Відповідь: українську митницю «проходили»…

(Народний анекдот в тему)

У відповідь на критику в останній статті державної політики у сфері митниці Юрій Бутусов мені запропонував викласти свою версію подій.

Підкреслю, що я дійсно є постійно діючим експертом (практиком, а не теоретиком) у взаєминах підприємець-митниця вже більше 30 років. Зберігаю і публікації на митні теми десятиліття. Наприклад, зберіг статтю Ю. Бутусова «Верещагін, йди з баркаса», написану майже 10 років тому.

Мій висновок однозначний: за всі ці роки нормально, чесно, спокійно бізнесу можна було працювати в двох періодах новітньої історії України. Відразу після утворення української митниці у другій половині 90-х (до появи геолога Азарова в управлінні фіскальною службою) і в період роботи грузинської команди кілька років тому в Одесі. Тільки в ці періоди чесний бізнес міг спокійно возити вантажі, впевнено проводити митне очищення за 2-3-4 години, планувати свій бізнес, прогнозувати свої доходи і витрати, вести прозорий бухгалтерський облік. І що дуже важливо — чесно інформувати іноземних постачальників, замовників перевезення, інвесторів про можливі затримки в оформленні, невідповідності в документах та інше.

Природно, ці «білі періоди» теж була можливість займатися махінаціями з вантажем і документами для того, щоб отримати економію на митних платежах. Але в цьому випадку ініціатором «чорнухи» найчастіше був сам підприємець, а виконавцем схеми — вже державний митник або його начальник(і). Всі інші часи (а зараз особливо) принцип роботи був принципово, кардинально іншим. Ініціюють схеми «сірого імпорту» або «чорні схеми» (контрабанду), що в «темні часи», що зараз виключно митні начальники самого різного рівня.

Добре, якщо б ці митні чиновники замикалися тільки на схемах типу «Калетника» або «Альперіна», тобто банальним підміні найменувань товарів або оголошення порожніх вантажних місць замість реально навантажених. Вони ж організовували і втілювали повз бюджету цілі потоки, річки товарів, переводять найбільші митні платежі в «чорний нал». У цих випадках тільки держава втрачала доходи з його і так вічно порожнім бюджетом. Подібні схеми втілювалися (і втілюються) по ночах окремо відібраними, зі спеціально оплачуваними інспекторами митниці. До ранку на митних постах після нічного вивезення контрабанди залишаються тільки спогади, навіть підлоги підметені, а комп’ютери — підчищені… Буває, що після нічної роботи ранковій зміні митниці доводиться «зачищати» сліди нічних злочинів. Але це складно, тому що стоїть поруч «білий бізнес» може влаштувати скандал, а розголос не потрібна. Загалом, реальний бізнес, що працює поруч, але вже з «білим схемами», не дуже страждає від митного свавілля, може планувати свою діяльність і спокійно працювати.

До такого стану справ звикали всі учасники і «сусіди», так як кримінальні схеми були повністю розведені в часі доби, по виконавцях, за видами товарів і не стикалися на митниці. Більше того, до «білих» імпортерів, щоб не плуталися під ногами» і не псували митну статистику, застосовували всі заходи тарифного і нетарифного впливу так, що робота «в білу» швидко припинялася. Тканина, запчастини, авто-колеса і т. д. примусово митним начальством заганялися в контрабанду — і без варіантів. Іноді за цими схемами починали працювати цілими регіональними митницями.

Набагато гірше було в ситуаціях, коли приховуючи свої злодійські схеми, цинічно імітуючи наверх «боротьбу з контрабандою», митні бонзи починали «щемити» дійсно чесний, «білий» бізнес. Періодично. Цим захоплювалися і Азаров з Калетніком, і нинішній прем’єр Ст. Гройсман з його «чорними сотнями», залученням поліції в пункти пропуску і нинішньої фальшивої боротьбою за наповнення бюджету за допомогою незаконного вбудовування в процес так званих «таблиць вартості». І тут не особливо важливо, знає чи вище керівництво країни про те, хто і як супроводжує контрабандні потоки, і хто має від них «чорний нал». Тут важливо те, що заробляють на цій імітації виключно середні і вищі керівники митної та фіскальної служби. Які безпосередньо контролюють контрабанду.

Для ілюстрації наведу приклад з реального життя. Кілька років тому, коли я ще був у реальному бізнесі, в мій офіс прийшов клієнт. Йому треба було перевезти кудись під Тернопіль з порту десяток контейнерів на тільки що створену українську взуттєву фабрику. В якомусь селі громадою вирішили створити взуттєвий бізнес. Купили обладнання, поїхали за підметками в Туреччину. Я вже не пам’ятаю, купили там чи дали їм кредит турки, але привіз цей клієнт-селянин відразу десять контейнерів на майже 100 тис. дол. закаблуків. Незвичайне було в селянина те, що він в моєму офісі реально плакав. З українською митницею він зіткнувся перший раз в житті, і до нього почало доходити, що вся ця операція закінчиться в результаті… Прийшов він до мене попросити допомогти зменшити штрафи за простій тих його 10 контейнерів, що стояли в порту вже більше місяця. Місяць до того, при оформленні, митниця звично підняла ціну на його «товар», тобто оцінила нікому крім нього не потрібні підметки на 15 або 20% вище контрактної. Тобто точно так, як митниця вміє і звично робить. Селянин же швидко не зрозумів, чим це загрожує в підсумку, почав митниці пояснювати щось про контракти, про валютну оплату, про інвойси турецькі і що не може змінювати документи в порту, так як нічого про це не знає… Втратив місяць на розмови з митницею і отримав рахунку в порту за зберігання і використання морських контейнерів на десяток тисяч доларів з прогресом кожен день додатково по парі набігаючих щодня тисяч. І тут до нього почало доходити, що підметки свої він ніколи з порту вже не забере… Витрати на зберігання в порту ніхто прощати йому не буде, а вони ростуть, в кращому випадку, можна буде отримати невелику знижку, але… Дорослий чоловік не міг зрозуміти, як і за що його буквально «трахнула», знищила українська митниця. Він зрозумів, що залишає в порту не тільки підметки, сировину для нової фабрики в селі, але і надії на успішний бізнес, залишає чесне слово перед турками, чесне слово перед своїми селянами, зрозумів він, що ніколи вже не розрахується за ці підметки і отримує борг перед банком до кінця життя, якщо цей вантаж був куплений у кредит. І він плакав…

Таке запам’ятовується надовго…

І таких, як цей селянин, у нашій країні не сотні і тисячі, а десятки тисяч. Буквально знищених митною системою по-справжньому «білих» підприємців. Які не хотіли «контрабасить» ні фізично, ні ментально. Вони хотіли займатися чесним бізнесом для своєї сім’ї, колективу, села, міста. Їх же розчавили і тиснуть і далі методами Азарова-Калетника всі останні десятиліття. Нинішній прем’єр-міністр у тому числі «успішно тисне». З усіма своїми насировыми і проданами.

Я, до речі, також залишив свій успішний транспортний бізнес саме тоді, коли в часи пізнього Азарова, конкуренція на ринку автоперевезень в Україні звелася до того, хто більше роздасть хабарів на митниці тільки за право возити вантажі з портів. Так звані системні платежі або купівля ярлика на роботу. Не купиш — будеш стояти місяцями в порту в очікуванні.

Точно як той селянин з його підметками. Куди потім зникли ці підметки, я вже не знаю. Після тривалого зберігання незатребуваний вантаж, який неможливо швидко продати, зазвичай утилізують на звалищі… Гірше, коли в утиль відправляється слідом і український бізнесмен, «збитий» митницею «льотчик»… А збивають їх тисячами на рік…

«Пішов по судах» Насиров, слідом Продан засвітився з нерухомістю в Туреччині. Почалася кадрова карусель — Кривицький, Власов, Тупальский, інші з чуланов повыползали. Йде розстановка своїх кадрів по всіх мало-мальськи значимим митним посадами (з державною зарплатою по 5-6 тис. грн. в місяць). Їдуть служиві на знімні квартири, залишають сім’ї, тільки б потрапити знову «в систему»!. Розставити «своїх» на українській митниці означає те, що розставлений буде нести кеш з «робочого місця» тільки тому, хто його поставив. І нікому більше. Потроху можна буде «крисити» на життя. А якщо «поставлять на схему», то ця «життя вдалося». З вищим керівництвом країни вже узгоджують навіть розстановки начальників постів або відділів регіональних митниць. Щоб знали, служиві, кому «заносити» треба буде за «планом інкасації».

Тут важливі ще два моменти для роз’яснення.

Знайдені НАБУ квартири та готелі вищого податково-митного начальства України (Насиров, Проданий) — маленька дещиця від тих сум готівки, що прилітає (прилітала) до них з «планами інкасації» з регіонів. За кілька років набираються мільярди доларів. Саме з цим запасом і зник з України Віктор Янукович. З готівкою в сотні мільйонів відвалили Ігор Калєтнік з більш дрібною митної братією типу генералів Дериволкова, Дороховського. Останні, до речі, в генеральських погонах особисто планово роз’їжджали по регіональним митницям, збираючи мішки готівки від «розставлених підлеглих. Скільки накопичилося кеша у Насировых з Проданом, скільки осіло по засіках у Власова, Кривицького, Купальського та інших служивих виконавців, треба з’ясовувати окремо. Кому це цікаво. Схеми залишилися колишні, потоки готівки треба своєчасно «утилізувати» за призначенням, тобто вгору, або «пакувати до команди» згори. А вище уже й нікуди…

Збір готівки за регіональним митницям в центр — найважливіша частина всієї роботи української митниці. Простим водіям таке вже не доручиш, так як величезні суми і водія-терпилою з такими грошима швидко обчислюють на дорозі. Возять гроші наверх генерали від митниці! Це називається «утилізацією кеша». Цими ж начальниками і заміщуються вакантні посади, якщо вони звільняються нагорі. Кількість кримінальних справ нового призначенця, повна профнепридатність для роботи на держслужбі при подібних призначеннях — взагалі ніякої ролі не грає. Приклади Власова, Кривицького, Купальського та інших, з ворохами кримінальних справ і з останніми підвищеннями по службі митниці — явні докази цієї тези. Головне і єдина умова «роботи» для таких призначенців «від держави» — забезпечити безперервність надходження кешу до тих, хто їх призначає! Гірше, якщо вони взагалі нічого іншого не вміють (Власов, наприклад), тоді їх відсувають, щоб не заважали в процесі.

На превеликий жаль, прем’єр-міністр Ст. Гройсман брутально провалився, зробивши ставку на всю цю митну братію. Якщо він сам не в темі» збору готівки від митниці, звичайно. Ставка — брутальна не для бюджету. Вона вбивча для підприємництва. Негласні розпорядження від самого верху — піднімати ціни в контрактах, а тих, хто чинить опір, затравливать досмотрами і додатковими формами митного знущання — навіть тимчасового наповнення бюджету не принесуть. Точно також провалилися ініційовані митними бонзами ідеї «чорної сотні» два роки тому або залучення поліції в пункти пропуску минулого літа. Бюджету держави це взагалі нічого не принесло! І не могло принести, так як базуються ці заходи «наповнення бюджету»:

цілковите беззаконня і не мають під собою взагалі юридичної основи;

прагнення митної «братви» зберегти звичні кешевие потоки, тільки вже з «благословення» або під прикриттям самого прем’єра.

«Митниця піднімає ціни, звіряють вантажі по «таблиць вартості» — ці гасла наповнили в останні тижні інформаційний простір бізнесу в Україні. «В очікуванні вироку» там і там стоять сотні вантажівок «білого» бізнесу. В цей же час вся «чорнуха» йде своїм чередом, за звичним кримінальним схемам, тобто повз бюджету і ночами…

І є ще одна проблема для українського бізнесу в новорічний подарунок від прем’єра з його незаконними «таблицями вартості». На відміну від контрабандних схем, які «пролітають повз» та бухгалтерського обліку яких взагалі немає, у «білого» бізнесу, після підняття ціни в їхніх контрактах митницею починає «рвати» бухгалтерський облік, зростає заборгованість перед іноземними продавцями, змінюється оподатковуваний прибуток, так як товари треба буде прибуткувати за «новим», тобто митним цінами і т. д. і т. п.. І пішло-поїхало… І це обов’язково позначиться на Держбюджет від Гройсмана, який брутально не розуміє, що нинішніх начальників митних знизу-зверху слухати взагалі не можна. Для них вже не існує бюджету прем’єра або країни. Для них є тільки схеми і ще раз схеми, потоки чорної контрабанди і нічого більше. А як обгрунтувати свої провали в роботі на державу — вони вже підковані краще будь-яких перевіряючих…

У бізнесу і населення ж казки про боротьбу вищого начальства «з контрабандою» також вже, крім відрази, ніякої іншої реакції не викликають.

Є єдиний метод почати чесно наповнювати бюджет, а не кишені причетних до митниці. Це повернутися в законодавче поле. Митний кодекс України, статті ГАТТ, інші документи Всесвітньої митної організації дають можливість бізнесу працювати за «прямим методом», тобто за своїми документами, які вони надають митниці. Митні виконавці зобов’язані це забезпечити. Навіть якщо прем’єр усно командує інакше. А будь-які спроби митниці коригувати на свій розсуд (на розсуд кожного окремого чиновника), постійно відправляти підприємця до суду для відстоювання своїх порушених митницею прав — порушення чинного законодавства і жорстокий удар по бізнесу в Україні. Саме нерозуміння цього призводить до постійного наявності на митниці двох реальних потоків: «білого» і товарної контрабанди.

Тільки і всього треба від прем’єра: дати команду в митниці працювати виключно за законодавством. Одна ця міра прискорить рух товарів, надходження грошей до бюджету, дасть впевненість бізнесу, що в цій країні ще можна працювати чесно, кардинально змінить імідж нашої країни в очі потенційних інвесторів.

А для обмежень «чорної та сірої» товарної контрабанди весь світ придумав і давно запровадив інші заборонні дії. Абсолютно відрізняються від тотального підвищення цін на кордоні всьому «білому» бізнесу в країні. І дуже шкода, що нинішні митні начальники цього прем’єру не доповідають.

… Я ще довго буду пам’ятати селянина, який реально плакав у мене в кабінеті після того, як його фактично знищила українська митниця. Повторюся, таких як той селян, багато десятки тисяч. Під постійні крики «про наповнення бюджету» відбувається знищення «білого» бізнесу в Україні майже всі роки її незалежності.

А прем’єру не зайве ще раз треба нагадати, що він — не прем’єр бюджету України або групки митних начальничків, але і Прем’єр-міністр для підприємців. Перед яким він також відповідає своєю посадою і за дотримання законності у відносинах держава-бізнес (повний провал), і за організацію роботи підпорядкованих йому державних службовців в повному дотриманні законодавства України. У цьому у Гройсмана також повний провал.

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Олександр Захаров, спеціально для видання Аргумент

Контрабанда в портах України: кримінальні схеми лише змінили господарів оновлено: Січень 24, 2019 автором: Redactor