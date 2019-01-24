У Румунії закрили всі школи: названа причина

Країну накрила епідемія грипу.



Таке рішення ухвалене Міністерством освіти Румунії на вимогу Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з підписаним у Міністерстві освіти наказом від 24 січня буде закрита частина шкіл, а в п’ятницю, 25 січня, закриваються всі навчальні заклади країни.

У Міністерстві охорони здоров’я Румунії повідомили також, що у всіх поліклініках і лікарнях країни приймаються додаткові заходи щодо недопущення поширення вірусного захворювання.

Згідно з розпорядженням місцевих управлінь охорони здоров’я, для боротьби з грипом лікарням і поліклінікам додатково було виділено понад 10 000 доз вакцини.

За останніми статистичними даними, в Румунії від грипу померла 31 людина.