Затримали зарплату: в Англії розлючений робочий розгромив готель

Екскаватор зруйнував приміщення.



Інцидент стався в Ліверпулі. На опублікованих кадрах видно, як робочий заїжджає в хол будівлі і ламає скляні двері. Екскаватор пошкодив внутрішнє оздоблення приміщення, зламав меблі та двері.

За словами працівників готелю, чоловік зважився на такий вчинок з-за того, що йому не виплатили близько 600 фунтів стерлінгів.

“Здача була сьогодні, все завершено, ми поклали останню плитку, забралися і переконалися, що все було ідеально. Потім якийсь ідіот на маленькому екскаваторі вирішив проїхати через будівлю. Зовні було багато робітників, всі були приголомшені і стояли, роззявивши роти, намагаючись зрозуміти, що відбувається “, – розповів один з колег чоловіки.

Після інциденту екскаваторник залишив техніку близько будівлі і покинув готель.