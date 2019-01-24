Тотальна українізація на підході: що зміниться і кого покарають

Вже у лютому 2019 року Верховна Рада планує завершити українізацію. На порядку роботи парламенту — прийняття закону про державну мову. Народні депутати голосують його в другому читанні.

Де буде більше українського?

В законі чітко прописані правила використання української мови.

Освіту;

У попередньому варіанті проекту закону зазначено, що в Україні освіта (дошкільна, позашкільна, середня, вища) — повністю переходить на державну мову. Не можна буде вести пари в університеті російською, а навчання у позашкільних гуртках має перейти на українську. Окрему увагу варто звернути на мови національних меншин і право їх вивчати.

Щоб вирішити ситуацію — у Верховній Раді запропонували відтермінувати дію закону “Про освіту” до 1 вересня 2023 року для тих, хто почав отримувати середню освіту до 1 вересня 2018 року. Законопроект з цією нормою візьмуть в лютому.

Судочинство;

Закон закріплює використання української у всій документації. Іншу мову може бути використаний лише в окремих випадках. Після прийняття норм позивачі, відповідачі, а також судові інстанції будуть зобов’язані надавати будь-які документи виключно державною мовою.

Крім того, при працевлаштуванні майбутній суддя і його помічник повинні не просто показати вільне володіння українською мовою, але і підтвердити це сертифікатом з “Нацкомісії по стандартам”.

Аналогічні вимоги вводяться для держслужбовців, адвокатів, нотаріусів, кандидатів у депутати місцевих рад, нардепів та їхніх помічників. Сертифікат повинні отримати і ті люди, які планують стати громадянами України.

Кінематограф;

Створені в нашій країні фільми повинні показувати в кінотеатрах українською. Використання інших мов у фільмах можливо, але тільки з субтитрами. Іноземні фільми для показу в кінотеатрах мовою оригіналу повинні титрувати. А тим фільмам, в сюжеті яких буде виявлено приниження чи зневажання української мови, буде відмовлено у видачі ліцензії.

Культура;

Розважальні заходи, різного роду культурні конференції і фестивалі — державною мовою.

Радіо, телебачення, ЗМІ, реклама;

Реклама в Україні перекладається на державну мову. Всі зареєстровані в країні організації та суб’єкти власності виготовляють вивіски та рекламні таблички виключно українською.

У ЗМІ зберігаються квоти. Інтернет-видання в свою чергу, отримають право публікувати статті на двох і більше мовах у разі, якщо у них за замовчуванням буде доступна українська версія.

При отриманні громадянства;

В рамках процедури отримання громадянства, кожен претендент повинен здати іспит на знання української мови. До речі, така практика діє і в багатьох країнах світу.

Хто такий “мовний інспектор”?

У початковій редакції законопроекту, народні депутати прописали там пункт про створення посади мовного інспектора, який повинен стежити за використання української мови. Правда, при голосуванні питання в першому читанні цей пункт був вилучений.

В ефірі віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив, що незважаючи на це буде створена Державна комісія з питань стандартів української мови, яка розробить програмні завдання. Буде створено Інститут уповноваженого з питань державної мови, який буде розглядати скарги.

“Ми розглядаємо мову не як питання лінгвістичний чи філологічний, а як складову нацбезпеки. Без української мови немає ідентичності, тобто стабільного української держави, яке може забезпечити суверенітет і територіальну безпеку”, — сказав Кириленко.

Голова комітету з питань освіти, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Співаковський підкреслив, що новий закон не буде прописати кримінальну відповідальність для тих, хто не використовує український. А до мовних інспекторам повертатися не будуть.

“Головна мета — це просування української мови, а не покарання. Саме тому і був виключений пункт про створення мовного інспектора… Зрозуміло, що у нас в країні є багато людей, які навчалися російською мовою і їм в певних моментах важко переходити на українську. Тому ми максимально м’яко, але і послідовно підійшли до питання”, — заявив у коментарі нардеп.

Можна говорити російською у себе вдома?

Зазначені у проекті закону норми ніяк не впливають на приватне життя українців. Принаймні про це говорять опитані політики і нардепи. Крім того, судді, чиновники та інші категорії, що входять в цей закон, також мають повне право спілкуватися будь-якою мовою у позаробочий час.

“В особистому спілкуванні кожен обирає ту мову спілкування, яка йому підходить, але державні органи, установи, органи самоврядування і все, що працює від імені держави, буде користуватися українською мовою. Будуть захищені права споживачів на отримання інформації та обслуговування українською мовою”, — раніше коментував особливості проекту закону віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко.

Які можуть бути штрафи?

Незважаючи на це, в нинішній редакції все ж є можливість отримати штраф. Якщо порушення відбулося в сфері освіти, культури, електронних інформаційних систем, поштового зв’язку —штраф складе від 3,4 до 5,1 тисяч гривень. За присутність неукраїнського контенту в ефірі або на радіо — штраф від 8,5 до 10,2 тисяч, а в друкованих газетах — від 6,8 до 8,5 тисяч гривень.

Порушення правил розміщення української мови в рекламі — 5,1 до 6,8 тисяч гривень. Якщо ж знехтував українською мовою держслужбовець, він повинен заплатити штраф у розмірі від 6,8 до 11,9 тисяч гривень з позбавленням права займати посаду.