Депутат Верховної Ради закликала до дружбу з Росією

Колишній член фракції Партії регіонів, а нині депутат Верховної Ради від “Опозиційного блоку” Тетяна Бахтєєва вважає, що у Ракицького можуть виникнути проблеми з-за “політики Києва”.

“Звичайно, у Ракицького, швидше за все, будуть проблеми з-за переходу в російський клуб. Думаю, що йому можуть заборонити виступати за збірну. На жаль, така ситуація в країні. Хоча зрозуміло, що ні спорт, ні культуру не можна змішувати з брудною політикою. Україні необхідно налагодити мир у країні і дружні відносини з Росією”, — заявила парламентарій.