Закрито справу проти Луценка за використання авто на весілля сина

Юрій Луценко

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрили кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем генпрокурором Юрієм Луценком. Про це повідомляє агентство «Українські новини», посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

Справу відкрили за заявою колишнього першого заступника генпрокурора

Рената Кузьміна, який зараз знаходиться в розшуку.

Згідно з матеріалами виробництва, 15 вересня 2017 року

Луценко під час святкування весілля свого сина Олександра в неробочий час

використовував два службових автомобілі: Toyota Camry і мікроавтобус для розвезення

гостей і подарунків, чим завдав збитків державному бюджету.

Розслідування тривало до 28 грудня 2018 року.

Антикорупційні органи закрили справу перед Новим роком, так як нібито не знайшли

в діях Луценка складу злочину.

Раніше SKELET-info повідомляв, що НАБУ і САП отримали доступ до документів про передбачуване незаконне збагачення Луценко. Крім того родина Луценка сховала у своїх деклараціях віллу під Києвом.