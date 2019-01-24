У Шотландії колишній прем’єр-міністр потрапив в інтимний скандал

Про домагання заявили дві жінки.



Поліція Шотландії заарештувала колишнього першого міністра Алекса Салмонда в рамках розслідування справи про сексуальні домагання.

Як повідомляє The Guardian, Салмонд був арештований в рамках розслідування про сексуальних домаганнях до двох жінок.

“Ми можемо підтвердити арешт 64-річного чоловіка і пред’явлення йому звинувачення”, – заявили в поліції.

Внутрішнє розслідування уряду тривало вісім місяців, Салмонда підозрювали в домаганнях до співробітниць урядового апарату в 2013 році.

Екс-чиновник категорично відкидає звинувачення на свою адресу.

Салмонд був лідером Шотландської національної партії і очолював місцевий уряд з 2007 по 2014 рік.

Після відставки з посади лідера партії у зв’язку з секс-скандалом, він вів політичне шоу на російському пропагандистському каналі RT.