Палаючий в Чорному морі танкер дрейфує до російського берега

Корабель горить четверту добу.



Один з танкерів, що четверту добу палають в районі Керченської протоки, “Канді”, почав дрейфувати в бік російського берега. Про це повідомляє Азово-Чорноморський філіал Морської рятувальної служби РФ.

“У (танкера) “Канді” відірвався останній швартовий кінець, і воно повільно дрейфує в бік російських берегів, у бік Краснодарського краю”, – сказав співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що російські рятувальники приступили до гасіння танкера “Канді”, а на судні “Маестро” газ практично вигорів.

Крім того, росСМИ в середу з посиланням на джерело в екстрених службах окупованого Криму повідомив, що два гарячих танкера рухаються в бік берега, але при цьому дрейф контрольований.

Пожежа на танкерах “Маестро” і “Канді”, що належить турецькій компанії, виник 21 січня в районі Керченської протоки. За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше. На борту “Канді” знаходилися 17 людей, з них дев’ять – громадяни Туреччини, вісім – Індії. На борту “Маестро” перебували 15 осіб, у тому числі громадяни Туреччини та Індії. Врятувати вдалося 12 чоловік, знайдені тіла десяти, пошуки решти тривають.

Міністерство України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб заявило, що обидва судна були задіяні в незаконних постачаннях газу до Сирії.