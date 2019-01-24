У Польщі затримали українця на викраденій Tesla

Машина стоїть майже 82 тисячі євро.



Польські прикордонники у міжнародному пункті пропуску в Дорогуске затримали українців, який намагався ввезти в Україну викрадений автомобіль марки Tesla вартістю майже 82 тисячі євро. Про це повідомляє у четвер, 24 січня.

Зазначено, що 41-річний громадянин України хотів виїхати з Польщі прикордонним пунктом пропуску Дорогуськ-Ягодин.

“Під час контролю прикордонники виявили, що п’ятирічне авто з електричним двигуном, приблизною вартістю 350 тисяч злотих, було викрадено в Норвегії”, – повідомив прес-секретар коменданта Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сеницький.

За його словами, автомобіль вилучили. Водія допитали в якості свідка.

“Водій наполягає, що він не знав, що авто було викрадено. Підстав для його затримання не було, справа далі вивчати”, – додав представник прикордонного відомства.