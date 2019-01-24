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У США відкрили музей, присвячений КДБ

24.01.2019

В США открыли музей, посвященный КГБПредставлені експонати в стилі Бонда.

У США відкрився перший музей, присвячені службі КДБ. Він розташований в Нью-Йорку і є приватним. Про це повідомляє Daily Beast.

У музеї розміщено понад 5 тисяч експонатів, 3,5 з яких – це предмети для працівників спецслужб, створені в радянський час. Відзначається, що в музеї представлено тільки 100 видів фототехніки, серед яких є шпигунські камери, вмонтовані в сигарету, ремінь та інші предмети.

Також представлені “микрожучки”, які голкою можна помістити в будь-компактний предмет побуту або аксесуар.

Творці музею наголошують, що їхній заклад абсолютно аполітичне.

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