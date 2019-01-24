Названа країна, у якій найбільше любителів пива

Житель лідируючої країни випиває 143 літра за рік.



Найбільша японська пивоварна компанія Kirin провела дослідження, з’ясувавши, яка країна споживає найбільшу кількість пива.

Звання найбільшого споживача пива у світі дісталося Чехії. Результати дослідження свідчать про те, що за рік житель Чеської республіки випиває близько 143 літрів пива.

Таким чином, Чехія залишається абсолютним рекордсменом по споживанню пива і очолює рейтинг найбільших шанувальників популярного пінного напою 24-й рік поспіль.

Крім того, столиця Чехії Прага займає друге місце в рейтингу міст з найдешевшим пивом у світі. Тут середня вартість пінти пива (близько 0,5 л) становить $1,60.

У минулому році Прага очолювала рейтинг міст з найдешевшим пивом у світі, однак поступилася першість столиці Філіппін Манілі, де середня вартість пінти пива становить $1,50.