Меркель завдала “невидимий удар” по Трампу – ЗМІ

Німецький канцлер виголосила цікаву мова.



Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі c “полум’яною промовою” і закликом на захист системи багатосторонніх відносин, пише німецьке видання Bild.

Тим самим, зазначає видання, Меркель завдала невидимий удар по президенту США Дональду Трампу, який скасував поїздку до Давосу з-за триваючої припинення роботи федерального уряду в країні.

Німецький канцлер говорила про можливість врегулювати міжнародні кризи лише за допомогою спільних зусиль. Без згадки Трампа вона завуальовано виступила проти президента США, який не раз підривав підвалини міжнародного співтовариства і повторював своє гасло “Америка насамперед”, – йдеться в матеріалі.

За словами Меркель, у даний час багатостороння система відносин має низку проблем. Однак не можна допустити руйнування самої системи багатостороннього порядку, визнала канцлер.