Єврокомісія запустила санкционную процедуру у відношенні Угорщини

Будапешту дали два місяці на виправлення.



Єврокомісія у четвер, 24 січня, прийняла рішення активізувати санкционную процедуру щодо Угорщини, запущену в липні 2018 року законів про міграцію. Про це йдеться в заяві ЄК.

“Єврокомісія сьогодні робить наступний крок в процедурі проти Угорщини. 19 липня 2018 року Єврокомісія направила Угорщини офіційне повідомлення щодо нового законодавства. Проаналізувавши відповідь, представлений угорськими властями, Єврокомісія прийшла до висновку, що більшість піднятих проблем досі не вирішені”, – йдеться в повідомленні.

Серед порушень, які Будапешт не усунув, – “обмеження індивідуальних свобод мігрантів, а також “незаконне обмеження права на притулок”.

“У влади Угорщини тепер є два місяці на те, щоб відповісти на стурбованість Єврокомісії. В іншому випадку Єврокомісія може подати на Угорщину в Європейський суд юстиції”, – йдеться в заяві.