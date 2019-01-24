У Парижі показали перший спектакль нудистський

Відвідувачів театру змусили роздягтися.



У Парижі відбулася перша французька нудистське п’єса. Вона отримала хороші відгуки від глядачів, які також роздяглися перед виставою. Про це повідомляє The Local.

Всі учасники та глядачі вистави під назвою Nu et Approuve були абсолютно без одягу. Її назва перекладається з французької як Оголений і схвалений.

Всіх відвідувачів попросили зняти одяг перед виставою і принести з собою рушники, на яких вони будуть сидіти. Гостей у VIP-ложі роздали підстилки з мікрофібри.

Спектакль, висміює супротивників нудизму, був позитивно сприйнятий гостями. Вони відзначили, що це допоможе нудистського руху.