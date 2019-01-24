США направили додаткові війська в Сирію: названа причина

Війська призначені для забезпечення безпеки військ і техніки.

Американські військові в останні дні перекинули додаткові війська у Сирію для безпечного виходу з країни американських військовослужбовців.

Видання пише, що ці війська призначені для забезпечення безпеки військ і техніки, які виводяться наземним і повітряним транспортом. Додаткові війська можуть перекидатися в різні райони Сирії і за необхідності залишати країну і повертатися на її територію.

Нагадаємо, представники Міжнародної коаліції, очолюваної США, а також підтримувані американцями курди ведуть переговори про роззброєння бойовиків ИГИЛ в Сирії.