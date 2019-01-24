Радбез ООН збереться на засідання через Венесуели

У країні проходять масові протести.

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН по Венесуелі може пройти 26 січня за участю держсекретаря США Майкла Помпео.

“Ми консультуємося, є ідея, щоб провести зустріч в суботу вранці, тому що держсекретар США може прибути в ООН у суботу о дев’ятій ранку, щоб обговорити Венесуели.

Щоб відповісти на питання, чи є ситуація у Венесуелі загрозою міжнародному миру і безпеці, нам треба вислухати, що скаже Майкл Помпео”, – сказав Матйил.

У той же час він підкреслив, що ПАР і раніше вважає законним уряд чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Як повідомлялося, 23 січня глава опозиційної Національної асамблеї Хуан Гуайдо проголосив себе “виконуючим обов’язки президента”.

Пізніше президент США Дональд Трамп оголосив про визнання глави опозиційного парламенту Венесуели Хуана Гуаидо президентом країни.