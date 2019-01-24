У Шотландії перший екс-міністр заарештований за секс-домагання

Колишній перший міністр Шотландії Алекс Салмонд офіційно заарештований поліцією і повинен постати перед судом.
В свою чергу він назвав висунуті проти нього звинувачення смішними і у відповідь подав до суду на уряд, звинувативши його в тому, що хід скаргами був незаконний, і виграв справу.
Пізніше опублікували список звинувачень Салмонду. Всього — 14 пунктів — з них 9 сексуальні домагання, 2 — спроби зґвалтування.
Салмонд очолював уряд Шотландії з 2007 по 2014 рік, був лідером Шотландської національної партії.
Він також веде політичне шоу The Alex Salmond Show на російському каналі RT, арешт Салмонда підтвердила у своєму Telegram головний редактор телеканалу Маргарита Симоньян.
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