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У Шотландії перший екс-міністр заарештований за секс-домагання

24.01.2019

В Шотландии первый экс-министр арестован за секс-домогательства

Колишній перший міністр Шотландії Алекс Салмонд офіційно заарештований поліцією і повинен постати перед судом.

В свою чергу він назвав висунуті проти нього звинувачення смішними і у відповідь подав до суду на уряд, звинувативши його в тому, що хід скаргами був незаконний, і виграв справу.

Пізніше опублікували список звинувачень Салмонду. Всього — 14 пунктів — з них 9 сексуальні домагання, 2 — спроби зґвалтування.

Салмонд очолював уряд Шотландії з 2007 по 2014 рік, був лідером Шотландської національної партії.

 

Він також веде політичне шоу The Alex Salmond Show на російському каналі RT, арешт Салмонда підтвердила у своєму Telegram головний редактор телеканалу Маргарита Симоньян.

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