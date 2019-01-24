Китай готується нанести новий удар по Росії

Цей удар може переплюнути по силі США.

Володимир Путін повинен бути готовий до нищівного удару з боку держави по сусідству.

Про це повідомила російський політолог і публіцист Лілія Шевцова. Вона зазначила, що цей удар може переплюнути по силі США.

«Приготуймося до нової неприємності. Цього разу приголомшуючий. Росії доведеться готуватися до реальної ляпас. Більше того, до загрози отримати зламаний хребет», – заявила вона.

Шевцова також впевнена, що втеча України в Європу стало ударом, таким же як і зухвала поведінка президента Білорусі Олександра Лукашенка, але справжня небезпека для офіційного Кремля і Володимира Путіна криється в іншому.

«Ось звідки (з Китаю – ред.) Москві доведеться чекати реального приниження і вчитися мазохізму, зображуючи теплі почуття до нового гегемону. Зараз Вашингтон і Пекін буцаються один з одним. Але мова йде про притирання двох гігантів, які будуть формувати нову архітектуру світу», – зазначила політолог.

«У танго, яке вони будуть танцювати, немає місця для третього – для Росії. Наші кремлівські пропагандисти ще бурмочуть про майбутнє альянс Росії з Китаєм. Китайці, не звертаючи увагу на наше ниття, будують свою наддержаву», – резюмувала Шевцова.