У США померла відома українка

У середу, 23 січня, померла американка українського походження Надія Дюк.

Про це у Facebook написала її сестра, зазначивши, що Надія померла вдома після тривалої боротьби з хворобою.

Напередодні Надію Дюк, яка присвятила своє життя служінню Україні, нагородили орденом княгині Ольги III ступеня. Але особисто прийти за нагородою в посольство України вона вже не змогла: жінка мала невиліковну хворобу і вже не виходила з дому.

Так, Дюк відома багаторічною роботою над демократичними змінами в Україні та “є зразком справжнього патріотизму та самовідданого служіння”.