Папа Франциск відреагував на протести у Венесуелі

Ватикан зайняв нейтральну позицію щодо подій у Венесуелі



Папа Франциск закликав зупинити страждання народу Венесуели, однак не стає на бік жодної зі сторін протистояння в цій країні.

“Папа Римський стежить за ситуацією в Венесуелі і всіляко підтримує зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити страждання людей в цій країні. Але в той же час Ватикан не підтримує ні Ніколаса Мадуро, ні його суперника Хуана Гуайдо”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, у 2016 році Ватикан безуспішно був посередником у переговорах між венесуельським президентом Мадуро і опозицією.