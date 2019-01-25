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Папа Франциск відреагував на протести у Венесуелі

25.01.2019

Папа Франциск отреагировал на протесты в ВенесуэлеВатикан зайняв нейтральну позицію щодо подій у Венесуелі

Папа Франциск закликав зупинити страждання народу Венесуели, однак не стає на бік жодної зі сторін протистояння в цій країні.

“Папа Римський стежить за ситуацією в Венесуелі і всіляко підтримує зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити страждання людей в цій країні. Але в той же час Ватикан не підтримує ні Ніколаса Мадуро, ні його суперника Хуана Гуайдо”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, у 2016 році Ватикан безуспішно був посередником у переговорах між венесуельським президентом Мадуро і опозицією.

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