Харківського поліцейського спіймали на систематичні хабарі

У Харкові за підозрою в систематичному хабарництві затримали поліцейського. Про це повідомив прокурор Харківської області Юрій Данильченко під час брифінгу.

“Тиждень тому прокуратура області затвердила підозра оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області у одержанні неправомірної вигоди”, – зазначив Данильченко.

За даними слідства, старший лейтенант налагодив схему незаконного збагачення за рахунок бізнесу.

“Поліцейський вимагав гроші у жінки-підприємця, яка орендувала приміщення на території одного з харківських заводів під цех по виробництву взуття. Чоловік пояснив, що здійснює оперативне обслуговування зазначеній території, і якщо підприємець не хоче мати ніяких проблем з бізнесом, у тому числі з боку правоохоронних органів, вона повинна кожні півроку платити йому 500 доларів. Жінка погодилася на умови правоохоронця”, – пояснив Данильченко.

Співробітник відділу спецполиции Головного управління Нацполиции в Харківській області затримали біля одного з торгових центрів Харкова під час отримання чергового хабара в розмірі 14 тисяч гривень.

Поліцейському оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди, та обрано запобіжний захід – утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 384 тисячі гривень.