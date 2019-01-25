Повінь – зміна системи

Menu
Close

Закарпатські митники за гроші сприяли контрабанді тютюну

25.01.2019

Закарпатские таможенники за деньги способствовали контрабанде табака

Інспектори митного поста “Неветлемфолу” Закарпатської митниці Госфискальной служби за гроші дозволяли громадянам перемістити тютюнові вироби без митного оформлення. Таким чином вони заробили більше 100 тис. гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

“Під час проведення слідчо-оперативних заходів було задокументовано факти отримання старшими інспекторами митного поста неправомірної вигоди на загальну суму понад 100 тисяч гривень”, – йдеться в повідомленні.

З’ясувалося, що під час оглядів автомобілів митники за винагороду “закривали очі” на незадекларовані тютюнові вироби. Їм оголосили підозра ч. 3 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Читайте також:   Глава Über пішов у відставку
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *