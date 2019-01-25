Австралії аномальна спека накрила

Від спеки в деяких регіонах країни навіть плавиться асфальт



Згідно інформації Метеорологічного бюро, на північ від міста Аделаїда температура становить 49,1 градуси, а в самому місті – 46,6 градуси, перевищивши рекордний показник 1939 року.

Крім того, власні температурні рекорди побито вже в 13 містах в південній Австралії.

У деяких штатах очікується, що до кінця дня температура досягне 50 градусів.

У свою чергу державні органи охорони здоров’я повідомили, що за останню добу медичну допомогу з-за перегріву отримали 44 людини.

Від спеки в деяких регіонах країни навіть плавиться асфальт.

Через спеку були скасовані деякі маршрути автобусів, пасажири користуються трамваями або поїздами. Тисячі людей перечікують рекордну спеку на пляжах і в торгових центрах. В деяких місцях людям роздають безкоштовне пиво.