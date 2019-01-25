Франція, Данія і Швеція підтримали відновлення демократії у Венесуелі

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свою позицію про незаконність обрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це він написав у себе в Twitter.

“Після незаконного обрання Ніколаса Мадуро в травні 2018 році Європа підтримує відновлення демократії”, – заявив французький лідер.

При цьому він підтримав народ Венесуели, який вийшов на протести проти режиму Мадуро.

“Я вітаю хоробрість сотень тисяч венесуельців, які виходять на вулиці, щоб боротися за свободу”, – додав Макрон.

Міністри закордонних справ Швеції і Данії заявили, що їхні країни підтримують проведення демократичних виборів у Венесуелі і лідера опозиції Хуана Гуайдо в. о. глави країни.

Її датський колега Андерс Самуэльсен, у свою чергу, заявив, що Данія “завжди буде підтримувати законні виборні демократичні інститути – не в останню чергу парламентську Асамблею, включаючи Хуана Гуайдо”.