Армія Венесуели стала на бік Мадуро і оголосила лідера опозиції бунтівником

Гуайдо визнали США, Канада і низка країн Латинської Америки. Військові Венесуели розкритикували лідера опозиції Хуана Гуайдо, який оголосив себе президентом країни замість Ніколаса Мадуро.

Події в країні вони назвали “переворотом”, передає AFP News.

— AFP news agency (@AFP) 24 січня 2019 р.

Нагадаємо, 23 січня у Венесуелі розпочалися масові протести проти президента Ніколаса Мадуро. Лідер опозиції Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе президентом країни. Національна асамблея в свою чергу оголосила Гуайдо виконуючим обов’язки президента країни.

Білий дім оголосив, що президент США Дональд Трамп уже офіційно визнав його легітимним керівником Венесуели.

Про визнання Гуайдо легітимним лідером Венесуели заявила Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу, Чилі та Канада. Також Хуана Гуйадо підтримала Організація американських держав.

Пізніше, президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про рішення розірвати дипломатичні і політичні відносини з США, які підтримали Гуайдо.

Також повідомлялося, що жертвами протестів у Венесуелі стали 16 людей, понад 150 затримані.