Пентагон направив у Сирії війська спеціального роду, – ЗМІ

Підрозділи необхідні для організованого виходу основного військового контингенту з САР.

Командування американських збройних сил направила в Сирію додаткові війська.

Чиновники не уточнили, в якій частині країни буду перебувати військовослужбовці. Також не розголошується чисельність такого корпусу.

Згідно з інформацією телеканалу, підрозділи забезпечать безпеку з’єднанням армії США і військової техніки, які покидають Сирію наземним або повітряним шляхом. У разі необхідності ці загони можуть змінювати дислокацію, виходити з країни і повертатися на її територію.