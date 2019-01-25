Пентагон направив у Сирії війська спеціального роду, – ЗМІ

Підрозділи необхідні для організованого виходу основного військового контингенту з САР.
Командування американських збройних сил направила в Сирію додаткові війська.
Чиновники не уточнили, в якій частині країни буду перебувати військовослужбовці. Також не розголошується чисельність такого корпусу.
Згідно з інформацією телеканалу, підрозділи забезпечать безпеку з’єднанням армії США і військової техніки, які покидають Сирію наземним або повітряним шляхом. У разі необхідності ці загони можуть змінювати дислокацію, виходити з країни і повертатися на її територію.