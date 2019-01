Українські соцмережі висміяли Вакарчука, выдвинувшегося в президенти з Британії

Українці досить різко відреагували на новину про те, що лідер української рок-групи “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук йде в політику.



Нагадаємо, про це він заявив під час виступу на заході Real changes in Ukraine – a must for a successful future від Українського інституту в Лондоні.

“Хлопці, я в ділі!” – сказав він. Жарти з цього приводу наповнили соцмережі. Зокрема, багато не приховують роздратування повільністю і нерішучість “недокандидата”.

Також багато згадали, що немає місця краще, ніж Лондон, щоб висуватися в президенти України.