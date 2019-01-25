Навіщо на заправки Glusco завезли Ганджу

Прихід власника мереж АЗС Mango і Ultra Бориса Ганджі в мережу АЗС Glusco, яку ЗМІ пов’язували з оточенням кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, може бути закамуфльованим поглинанням його бізнесу

На сьогоднішній день остання налічує більше 120 АЗС і шість нафтобаз. Це рівно стільки ж, скільки було в 2016 р., коли ці заправки належали підконтрольної Кремлю НК «Роснефть», і працювали в Україні під брендами ТНК і «Золотий гепард». Три роки тому ці станції стали власністю компанії Glusco Energy S. A., належить трейдеру Proton Energy Group S. A., власником якого себе називає ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв. Але більше Proton запам’ятався як компанія, яка зуміла (через споріднена їй ТОВ «Глуско Україна») стати ексклюзивним постачальником зрідженого газу з заводів вищезгаданої російської «Роснефти» і найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Медведчук, як відомо, є кумом президента РФ Володимира Путіна, а значить, йому було цілком по силам отримати добро від «Роснефти» на викуп її українського бізнесу довіреною особою.

З моменту тієї угоди група Proton Energy не виявляла активності в сфері M&A. А зараз, якщо вірити Гандже, вона сама готується стати об’єктом поглинання. «Якщо ми отримаємо бажаний результат, ми реалізуємо опціон на покупку мережі Glusco. Цей пункт зафіксований в договорі з нинішнім власником», – заявив Борис Ганджа.

Цей бізнесмен вже давно працює на ринку нафтопродуктів. Ганджа, якого називають екс-співробітником російського холдингу «ТНК-ВР», є співвласником групи Unimex, в яку входить близько півсотні АЗС, що працюють під брендами Ultra і Mango. Широку популярність Ганджа Борис отримав в 2016 р., коли проти групи його компаній, названої слідчими «Манго-Елемент», Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ст. 212 (Ухилення від сплати податків) та 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

«У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Елемент Ойл» в період 2014-2015 років з метою мінімізації податкових зобов’язань шляхом створення видимості проведення фінансово-господарських операцій з придбання агентських послуг у підприємств з ознаками фіктивності… ухилилися від сплати податків на суму понад 40 млн. грн», – зазначили в ГПУ. Про результати цього виробництва нічого не відомо, але судячи по останнім успіхам Ганджі, воно, швидше за все, вже закрито.

На фото – Ганджа Борис

Звідки у Ганджі кошти на поглинання більш великого трейдера? У 2017 р. одна із входили раніше в орбіту Ганджі структур – ТОВ «Елемент нафта» – стала найбільшим постачальником дизпалива для потреб «Укрзалізниці», підписавши контракти на суму 2,5 млрд грн. Правда, «осад» після цього залишився – в частині контрактів у залізничників залишилися багатомільйонні претензії до «Елемент нафтуся», з якої залізничники розпочали судові спори. А сам постачальник тим часом у квітні 2018 р розпочав процедуру припинення діяльності, створивши ліквідаційну комісію.

Втім, навіть з урахуванням цієї переможної ходи власних ресурсів у Ганджі явно недостатньо для такої масштабної покупки. Теоретично фінансування міг забезпечити другий партнер – Wexler Group, яка є найбільшим імпортером російського дизельного палива за нефтепродуктопроводу «Прикарпатзахідтранс». Його головні структури в Україні – «Анвитрейд» і «Оптимусойл», оформлені на Петра Белза, якого журналісти також включали в «гніздо Медведчука» (досить сказати, що до 2016 р. «Оптимусойл» називався «Глуско енерджі Україна»).

Так що проанонсоване поглинання мережі заправок Glusco тандемом Unimex і Wexler в реальності цілком може виявитися нічим іншим, як об’єднанням роздрібного паливного бізнесу друзів Віктора Медвечука в єдину групу, з фактичним поглинанням мережі згаданого Бориса Ганджі в сухому залишку.