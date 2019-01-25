Канцлер Австрії зробив заяву з питання нелегальних мігрантів

В Австрії розповіли, хто має рятувати нелегальних мігрантів у Середземному морі



Європейський Союз намагається залучити країни Північної Африки до більш активних заходів по порятунку нелегальних мігрантів у Середземному морі з подальшим поверненням цих людей назад на північноафриканська узбережжі. Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц під час свого виступу в рамках Давоського економічного форуму.

“Зараз ми ще намагаємося інтенсифікувати співпрацю з північноафриканськими країнами, щоб ці країни були долучені до порятунку в Середземному морі і потім забирали цих людей. Щоб не тільки Європа рятувала і з цим порятунком надавався квиток в Центральну Європу”, – сказав він.

На думку Курця, якщо це вдасться зробити, то тим самим будуть зруйновані основи бізнесу з перевезень нелегальних мігрантів в Європу і завдано “ще один потужний удар по нелегальної міграції”.

Австрійський канцлер також заявив, що станом на сьогодні вдалося на 95% зменшити кількість мігрантів, які прибувають до Європи, порівняно з піковим 2015 роком.