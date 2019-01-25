Роснефть втратила 115 мільярдів за день через Венесуели

На тлі масового протесту у Венесуелі проти режиму Мадуро, який віддав “Роснефти” права на розробку ряду нафтових родовищ в обмін на 5 мільярдів доларів інвестицій, в четвер акції цієї компанії впали до місячного мінімуму.

Ринкова ціна Роснефти втратила приблизно 115 мільярдів рублів. 5 мільярдів це 10% річних доходів компанії від продажу сировини за кордон і три чверті запасів готівки на її рахунках (434 млрд рублів на кінець третього кварталу 2018).

Росіяни беруть участь у 5 нафтових проектах у Венесуелі – спільно з знаходиться в стані дефолту національної видобувною компанією PDVSA: у трьох з них (Petromonagas, Petroperija і PetroVictoria) у «Роснефти» – 40%, в двох інших (Boqueron і Petromiranda) – 26,6% і 32% відповідно.

Нагадаю, останні 6 років економіка Венесуели фактично управлялася з Кремля, всі дії Мадуро в економіки відповідатимуть указааниям радника путіна Глазьєва і його команди. За ці роки економіка країни впала на 33%, місцева валюта знецінилася в 44 тисячі разів, а інфляція розігналася до 1 700 000%. Власне,а чого ще можна чекати від кремлівської неосвіченою банди?

На даний момент лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе в. о. Президента. Однак, хоча його і підтримує населення,але Мадуро все ще контролює силовиків,скарбницю, держпідприємства.

США визнали Гуайдо президентом, а також Колумбія, Парагвай, Еквадор, Перу, Коста-Ріка, Чилі, Аргентина, Канада і Бразилія. Євросоюз проводить консультації і поки не визначився. Мексика та Куба підтримали Мадуро. На вулиці Каракаса вийшло більше мільйона людей. Йдуть зіткнення різного ступеня інтенсивності з силовиками, які загострюються до ночі.

— Peter Moore (@bd504840) 24 січня 2019 р.

Особливо в найбіднішому районі Петра. За три дні затримано понад 218 протестувальників, вбито як мінімум четверо.

— The Backup of OnlineMagazin (@Fake_Ljaschko) 24 січня 2019 р.

— Ian56 (@Ian56789) 24 січня 2019 р.