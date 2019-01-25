Президент Венесуели оголосив про закриття посольства і консульства країни у США

Мадуро також звернувся до американців з проханням підтримати демократію в Венесуелі”



У своїй промові Мадуро, виступаючи у четвер, 24 січня, у Верховному суді також звернувся до народу США.

“Я закликаю народ Сполучених Штатів відкинути цей державний переворот і підтримати нас у боротьбі за демократію в Венесуелі”, – оголосив Мадуро.

Раніше Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин зі Штатами, звинувативши Вашингтон у підтримці спроби вчинити державний переворот в країні. Напередодні венесуельський президент дав американським дипломатам 72 години на те, щоб покинути країну.