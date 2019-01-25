У Парижі евакуювали аеропорт через взуття з підсвічуванням

З-за туфель викликали саперів.
Кілька залів паризького аеропорту Орлі 24 січня евакуювали через підозрілий пристрою в багажі пасажирки. Про це повідомила газета Parisien.
Відзначається, що тривогу викликав багаж жінки, вылетавшей в Касабланку на літаку авіакомпанії Royal Air Maroc.
При огляді її ручній поклажі було виявлено предмет, схожий на детонатор.
Співробітники аеропорту оголосили евакуацію двох залів четвертого терміналу і викликали саперів.
Фахівці встановили, що мова йде про пару модельних туфель, забезпечених елементами підсвічування. Також з’ясувалося, їх володарка працює журналісткою в модному журналі.
Тривога була скасована тільки через три години. В результаті інциденту затримали кілька рейсів.