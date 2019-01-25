У Парижі за €1 мільйон пішли з молотка сукні відомої актриси

В одному з нарядів вона познайомилася з Хічкоком в 1969 році.



Частина нарядів французької актриси Катрін Деньов від Ів Сен-Лорана розпродали 24 січня на аукціоні christie’s в Парижі майже за мільйон євро. Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку.

Відзначається, що в колекції, виставленої на торги, були представлені понад 300 лотів, з яких з молотка пішли майже 130 ансамблів.

Найдорожчим лотом виявилася ніжно-рожеве плаття, розшите стеклярусом і бісером, в якому Деньов познайомилася з режисером і сценаристом Альфредом Хічкоком в 1969 році. Сукня продали за 42,5 тисячі євро, що в десять разів вище стартової ціни.

Окрім аукціону, що проходить в Парижі, до 30 січня на сайті christie’s проводяться онлайн-торги.

В інтерв’ю газеті Le Figaro Деньов розповіла, що вирішила розлучитися з нарядами з-за неможливості забезпечити правильне зберігання.











