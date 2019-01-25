Спіймали на гарячому. У Харкові поліцейський вимагав хабара у приватного підприємця

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали на «гарячому» старшого оперуповноваженого ГУ Національної поліції в Харківській області.

Колеги затриманого з спецслужби встановили, що працівник відділу спецполиции вимагав від приватного підприємця хабар у розмірі 500 доларів США раз на півроку.

Під час проведення оперативно-слідчих дій співробітники СБУ задокументували факт повчання поліцейським першої виплати «данини».

На даний момент поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.