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Спіймали на гарячому. У Харкові поліцейський вимагав хабара у приватного підприємця

25.01.2019

Поймали на горячем. В Харькове полицейский вымогал взятки у частного предпринимателя

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали на «гарячому» старшого оперуповноваженого ГУ Національної поліції в Харківській області.

Колеги затриманого з спецслужби встановили, що працівник відділу спецполиции вимагав від приватного підприємця хабар у розмірі 500 доларів США раз на півроку.

Під час проведення оперативно-слідчих дій співробітники СБУ задокументували факт повчання поліцейським першої виплати «данини».

На даний момент поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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