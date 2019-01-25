Економіст Білого дому: «шатдаун» може стати причиною нульового зростання в першому кварталі

Голова Ради економічних радників в адміністрації президента Дональда Трампа заявив у середу, що Сполучені Штати не зможуть оголосити про економічне зростання в першому кварталі, якщо федеральний уряд не відкриється знову.

«Якщо [шатдаун] затягнеться на весь квартал, і враховуючи той факт, що перший квартал має тенденцію бути найнижчими з-за залишковою сезонності, то в першому кварталі ми можемо отримати число, дуже близьке до нуля», — сказав Кевін Хассетт в інтерв’ю CNBC.

На питання, чи може зростання ВВП досягти нуля в цьому кварталі, Хассетт відповів: «Так, ми можемо».

«Але знову ж, цифри у другому кварталі могли б бути хорошими, якщо б уряд знову відкрилося. Це було б на рівні 4 або 5 відсотків», — зазначив Хассетт.

В останні десятиліття зростання ВВП у першому кварталі було помітно слабкіше, ніж зростання в інших кварталах.

У середу, 23 січня, тривалість «шатдауна» досягла 33-х днів, з невеликим ознакою для полегшення приблизно 800 000 федеральних працівників, які не отримують заробітну плату. Сенат в четвер проводить голосування по конкуруючих пропозицій Республіканської і Демократичної партій, які будуть фінансувати уряд до 8 лютого. Очікується, що жодна з цих заходів не буде прийнята через розбіжності сторін з приводу вимоги президента Дональда Трампа про виділення 5,7 мільярда доларів на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою.

Пізніше Хассетт в інтерв’ю CNN додав, що, на його думку, США і Китай можуть укласти торговельну угоду до 2 березня.

Нагадаємо, що торгові переговори між Вашингтоном і Пекіном тривають вже тривалий час на тлі торговельної війни між країнами. Сторони досягли перемир’я після зустрічі Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в Аргентині 1 грудня.