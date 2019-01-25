Злочини солдатів НАТО в тіні V статті Вашингтонського договору

На сьогоднішній день в Польщі розквартировано близько чотирьох тисяч іноземних військовослужбовців у складі з’єднань об’єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу.

Нещодавно польська прокуратура представила інформацію про правопорушення, скоєних солдатами і офіцерами іноземних контингентів на території країни. Так, в період з 1 червня 2015 року по 30 листопада 2018 року 41 військовослужбовець підозрювалися, або все ще підозрюються у скоєнні злочинів. Стосовно них було порушено 28 кримінальних справ, частина з яких вже передані національним судам для винесення вироку.

Не дивно, що серед порушників лідирують американські солдати – 25 і на їх рахунку 22 злочини. Крім того, в цьому «кримінальному списку», за яким сміливо можна вивчати географію НАТО, військовослужбовці Німеччини, Литви, Хорватії, Канади, Румунії та Великобританії.

Цікаво, що кримінальні справи стосовно іноземних військових не розглядаються польським судом. На сьогоднішній день матеріали по 12 правопорушень були передані національним судовим органам, в тому числі по одному Хорватії, Великобританії, Канади, Литви, а 8 справ стосовно 12 фігурантів – США. Триває слідство по 15 злочинів, по одному – припинено.

Польська прокуратура повідомляє, що найчастіше іноземні військовослужбовці здійснювали дорожньо-транспортні пригоди. Правда владою чомусь не афішується, що аварії призвели до смерті та заподіяння тяжкого шкоди здоров’ю цілої низки польських громадян. Відомо, що «багато браві воїни» затримувалися за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння або під дією наркотичних засобів.

Крім того, порушено кримінальні справи за бійки, за несанкціоноване використання зброї, за фактом крадіжок і нанесення матеріального збитку.

В окремих випадках розглядалися загрози, посягання на недоторканність державних службовців, необережне поводження із засобами боротьби, злочини проти честі і гідності, ненавмисне розкриття секретної інформації.

ЗМІ мало не щодня розповідають про те, як іноземні «захисники» не вміють їздити по польських дорогах або бешкетують у громадських місцях. І не завжди справа доходить до суду. Польське керівництво, прикриваючись ідеєю захисту від «російської загрози» і V статтею Вашингтонського договору, не хоче помічати, як б’ють і грабують співвітчизників. Політики готові ще й заплатити за розширення такої «союзної захисту», пропонуючи профінансувати будівництво у себе військової бази США.

Цікаво, коли вже політики країн Східної Європи почнуть думати не про своє благополуччя та достатку, а про інтереси країни та її громадян? Чи для цього треба, щоб когось з їх рідних або близьких збили на перехресті, побили в кафе або просто «справили нужду» у їх ганку…

Микола Астровский