У НАБУ закрили справу про відпочинок Гонтарєвої на Мальдівах

Валерія Гонтарєва

Національне антикорупційне бюро України закрила кримінальне провадження щодо можливих недостовірних відомостей у декларації екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої, що стосуються її відпочинку на Мальдівах в 2016 році. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на інформоване джерело в правоохоронних органах.

Справа за рішенням суду розслідувалася з 18 липня 2017 року по статті

366-1 Кримінального кодексу. Згідно з матеріалами справи, в липні 2016 року Гонтарєва разом

з сином і чоловіком відпочивала в готелі The Sun Siyam Iru Fushi на Мальдівах і не задекларувала

суттєві зміни в електронній декларації, що може свідчити про вчинення

кримінального злочину.

Справу закрили 19 грудня 2018 року в зв’язку з відсутністю в її

діях складу кримінального злочину.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Апеляційний суд Києва скасував рішення Національного антикорупційного бюро про закриття справи щодо можливих недостовірних відомостей у декларації Гонтарєвої.

Крім того НАПК відмовилося надати результати повної перевірки

електронної декларації Гонтарєвої за 2016 рік. А до цього журналісти з’ясували, що

Гонтарєва

тривалий час знаходиться у відпустці і покинула країну.

Також стало відомо, що розслідування, пов’язані з Гонтарєвої та її партнерами,

зрушилися з мертвої точки.