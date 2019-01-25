У НАБУ закрили справу про відпочинок Гонтарєвої на Мальдівах

Валерія Гонтарєва
Національне антикорупційне бюро України закрила кримінальне провадження щодо можливих недостовірних відомостей у декларації екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої, що стосуються її відпочинку на Мальдівах в 2016 році. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на інформоване джерело в правоохоронних органах.
Справа за рішенням суду розслідувалася з 18 липня 2017 року по статті
366-1 Кримінального кодексу. Згідно з матеріалами справи, в липні 2016 року Гонтарєва разом
з сином і чоловіком відпочивала в готелі The Sun Siyam Iru Fushi на Мальдівах і не задекларувала
суттєві зміни в електронній декларації, що може свідчити про вчинення
кримінального злочину.
Справу закрили 19 грудня 2018 року в зв’язку з відсутністю в її
діях складу кримінального злочину.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Апеляційний суд Києва скасував рішення Національного антикорупційного бюро про закриття справи щодо можливих недостовірних відомостей у декларації Гонтарєвої.
Крім того НАПК відмовилося надати результати повної перевірки
електронної декларації Гонтарєвої за 2016 рік. А до цього журналісти з’ясували, що
Гонтарєва
тривалий час знаходиться у відпустці і покинула країну.
Також стало відомо, що розслідування, пов’язані з Гонтарєвої та її партнерами,
зрушилися з мертвої точки.