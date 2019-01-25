Заводи Коломойського і Боголюбова куплять кварцити на 125 мільйонів

Ганнадий Боголюбов та Ігор Коломойський

ПРАТ «Толкачевский гірничо-збагачувальний комбінат» (Овруцький район Житомирської області) уклав з «Запорізьким заводом феросплавів» і «Нікопольським заводом феросплавів» уклали угоди на постачання кварцитовой продукції на суму 46 млн грн кожен. Як повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна», Толкачевский ГЗК також поставить кварцитовую продукцію ТОВ «Сентоза» на 32,7 млн грн. Таким чином, сумарно підприємство поставить сировини – на 124,7 млн грн, додає агентство.

Крім того, Толкачевский ГЗК також планує закупити лиття

у Новокраматорського машинобудівного заводу на 24 млн грн. Самі феросплави

виробництва «Нікопольського заводу феросплавів» ГОК продасть польському Stalmag

sp. z o.o за $1,1 млн.

Зазначимо, 70% акцій ПРАТ «Толкачевский гірничо-збагачувальний

комбінат» належить компанії Mantara Holdings Limited (Кіпр), а 12,1% –

Duxton Holdings Limited (Кіпр). У 2012 році Державна податкова служба

віднесла Mantara Holdings в перелік зарубіжних активів групи «Приват» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що компанія «Укройлхим», що входить в орбіту групи «Приват», будує в Борисполі газонаповнювальну станцію (ДПС). А Боголюбов зайняв 251 місце в списку Sunday Times. Але за рік його статок скоротився з 500 до 245 млн фунтів. Це пов’язано з націоналізацією «Приватбанку», яким він володів з Ігорем Коломойським. Боголюбов володів в банку 40%.