«Ощадбанк» знову замовив у сумнівної фірми софт на 264 мільйони

ТОВ «ІТ Платформа» виграло тендер «Ощадбанку» на закупівлю обладнання та софта вартістю

263,64 млн грн. Чотири угоди були укладені в листопаді-грудні минулого року,

повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro

Так, «ІТ Платформа» в 2019 році поставить мережеве обладнання,

пакети програм для управління системами тощо.

Як дізналися журналісти, керує «ІТ Платформою» Тетяна Мюллер

і Олексій Морозов через ТОВ «ІТ Менеджмент». Вони також раніше були фінансовим директором

та заступником директора ТОВ «БМС Консалтинг».

«Після Майдану СБУ і Генпрокуратура порушили кримінальні справи

проти «БМС Консалтинг». Спецслужба підозрює фірму фіктивних послуги, за які

у 2012-2015 роках сплачувалися десятки мільйонів. Прокуратура розслідує справу

щодо змови фірми зі службовцями самої Генпрокуратури і завищенні цін на тендерах»,

– нагадали журналісти.

Крім того, цю компанію в 2016 році Світовий банк включив в

перелік фірм, відсторонених від своїх тендерів із-за корупції. Але рівно через місяць

після цього оголошення в тому ж будинку, де було зареєстровано «БМС Консалтинг»

з’явилося і ТОВ «ІТ Платформа».

«Всього з грудня 2016 «ІТ Платформа» отримала підрядів на 294,

09 млн грн, з яких 41,01 млн грн — у Генпрокуратуру і її академії, а нинішній

в «Ощадбанку» — найбільший», – наголошують журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Ощадбанк» уклав дві угоди на закупівлю мережевих систем вартістю 174,6 млн гривень. До цього ТОВ «ІТ Платформа» виграло тендер «Ощадбанку» на закупівлю обладнання і послуг вартістю 129,99 млн грн.

Крім того, Служба безпеки України виявила розкрадання майже 17 млн гривень топ-менеджером

державного «Ощадбанку».