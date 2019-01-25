«Ощадбанк» знову замовив у сумнівної фірми софт на 264 мільйони

ТОВ «ІТ Платформа» виграло тендер «Ощадбанку» на закупівлю обладнання та софта вартістю
263,64 млн грн. Чотири угоди були укладені в листопаді-грудні минулого року,
повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro
Так, «ІТ Платформа» в 2019 році поставить мережеве обладнання,
пакети програм для управління системами тощо.
Як дізналися журналісти, керує «ІТ Платформою» Тетяна Мюллер
і Олексій Морозов через ТОВ «ІТ Менеджмент». Вони також раніше були фінансовим директором
та заступником директора ТОВ «БМС Консалтинг».
«Після Майдану СБУ і Генпрокуратура порушили кримінальні справи
проти «БМС Консалтинг». Спецслужба підозрює фірму фіктивних послуги, за які
у 2012-2015 роках сплачувалися десятки мільйонів. Прокуратура розслідує справу
щодо змови фірми зі службовцями самої Генпрокуратури і завищенні цін на тендерах»,
– нагадали журналісти.
Крім того, цю компанію в 2016 році Світовий банк включив в
перелік фірм, відсторонених від своїх тендерів із-за корупції. Але рівно через місяць
після цього оголошення в тому ж будинку, де було зареєстровано «БМС Консалтинг»
з’явилося і ТОВ «ІТ Платформа».
«Всього з грудня 2016 «ІТ Платформа» отримала підрядів на 294,
09 млн грн, з яких 41,01 млн грн — у Генпрокуратуру і її академії, а нинішній
в «Ощадбанку» — найбільший», – наголошують журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що «Ощадбанк» уклав дві угоди на закупівлю мережевих систем вартістю 174,6 млн гривень. До цього ТОВ «ІТ Платформа» виграло тендер «Ощадбанку» на закупівлю обладнання і послуг вартістю 129,99 млн грн.
Крім того, Служба безпеки України виявила розкрадання майже 17 млн гривень топ-менеджером
державного «Ощадбанку».