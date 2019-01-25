НАТО збільшить витрати на оборону на $100 мільярдів

Країни спільно посилюють захист

Європейські союзники по НАТО і Канада мають намір збільшити витрати на оборону до кінця наступного року на $100 млрд.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами Столтенберга, з 2016 року союзники витратили додатково $41 млрд в реальному вираженні і до 2020 року цей показник збільшиться до $100 млрд.

“На основі національних планів, що надходять від усіх союзників, до кінця наступного року вони додатково виділять $100 млрд”, – сказав він.

Генеральний секретар додав, що союзники НАТО також продемонстрували єдність у сфері контролю над озброєннями, одностайно виступаючи з приводу порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Столтенберг зазначив, що Європа і США спільно модернізують командну структуру НАТО, зміцнюють киберзащиту і збільшують інвестування в колективну оборону.