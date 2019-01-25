Президент Венесуели прокоментував можливість своєї відставки

В країні відбувається державний переворот.



Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що залишиться на своїй посаді до закінчення терміну повноважень в 2025 році. Про це повідомляє газета El Universal.

“Я продовжу керувати країною до 2025 року. Я буду мужнім, і мене підтримають народ і армія”, – сказав Мадуро.

Коментуючи виступи прихильників опозиції, президент Венесуели заявив, що країна зіткнулася зі спробою державного перевороту, яким необхідно максимально протистояти.

Нагадаємо, 23 січня речник опозиційної Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо прийняв присягу в якості виконуючого обов’язки президента”.

Президент США Дональд Трамп відразу ж заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели “тимчасовим президентом”. Вашингтон заявив про готовність надати народу Венесуели гуманітарну допомогу.

У відповідь Ніколас Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з США і закриття посольства Венесуели у Вашингтоні.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що у Мадуро немає повноважень для розриву дипломатичних відносин з Вашингтоном. США будуть підтримувати дипломатичні відносини з Венесуелою через уряд голови Національної асамблеї Хуана Гуайдо.

Між тим міністр оборони Венесуели Володимир Падріні і військові підтримали Мадуро, звинувативши опозицію в госперевороте. Також про підтримку Мадуро заявив президент РФ Володимир Путін.