Стало відомо, коли в Україні можуть істотно підвищити мінімальну зарплату

Розмір мінімальної зарплати в Україні може бути збільшений з нинішніх 4173 грн. до 7 тис. грн. з 1 липня 2019 року. Таку пропозицію містить законопроект №9498, поданий до Верховної Ради 22 квітня групою народних депутатів.

Крім підвищення мінімалки, автори проекту вважають, що в середині року слід підвищити розмір прожиткового мінімуму. Базовий – з 1853 грн. до 3385 грн. 1 березня. І до 3893 грн. з 1 грудня. Якщо документ набере 226 голосів у сесійній залі, у місячний термін після набрання чинності законопроекту Кабмін буде зобов’язаний провести перерахунок пенсій з урахуванням нових ввідних.

Цілі, які переслідують нардепи, очевидні. У пояснювальній записці вони вказують на різке зростання комунальних тарифів, які будуть підвищені в 2019 році ще як мінімум один раз – після травневого зростання тарифів на газ для населення. А також згадують про підвищення цін на ключові продукти харчування. А також порівнюють середню українську зарплату з європейськими: наші €271 в 2,2 рази менше, ніж у бідній країні ЄС – Болгарії.

Втім, навряд чи нацбанківці варто переживати. Ймовірність прийняття проекту парламентському більшістю експерти оцінюють як дуже низьке. А справжня мета його внесення в Раду – суто рекламна. Адже в цьому році українцям доведеться обрати не тільки президента, але і новий парламент.