Четверо з скрині: чому приватними оцінювачами нерухомості зацікавився АМКУ

Компаніям, які монополізували ринок оцінки, навіть загрожують серйозні штрафи, пише Mind.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відкрив п’ять справ проти чотирьох майданчиків: «Оцінка.online» (управляє компанія «Ві Ай Пі Департамент»), «Професійна оцінка» («Про закупівлі»), «Реєстр оцінка» («Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ») і «Експрес-Оцінка» («Акцепт онлайн»). Сумарно кожна з них може виплатити 11% від обороту за антиконкурентні узгоджені дії та ненадання інформації на запит Комітету.

Майданчики є посередниками між споживачами і Фондом держмайна, який збирає єдину базу оцінок і повинен припиняти заниження вартості об’єктів. АМКУ припускає, що майданчика пов’язані між собою, а гравці ринку в якості власників називають депутатів від групи «Воля народу» Віталія Хомутинніка та партії «Народний фронт» Сергія Пашинського.