У Лондоні продали портрети Леніна, створені Енді Уорхолом

Король поп-арту написав їх в останні тижні життя.



Два портрети вождя Жовтневої революції 1917 року Володимира Леніна (1870-1924) під назвами “Ленін” (1987) і “Червоний Ленін” (1987), створені королем поп-арту Енді Ворхолом (1928-1987) в останні тижні його життя, були продані, відповідно, за 48 і 65 тисяч фунтів стерлінгів ($62,5 тис. і $84,6 тис.) відбулися увечері в четвер в лондонському аукціонному будинку Phillips (“Філліпс”) на торгах творами сучасного мистецтва. Про це повідомляється на сайті Phillips, де всі суми продажів наводяться без урахування аукціонного збору.

Дві інші роботи Уорхола – “Повстанець без причини” (1985) і “Бетховен” (1987) – були продані за 55 тис. фунтів ($71,6 тис.) кожна.

Самим же дорогим лотом торгів стала набір з 10 робіт японської художниці Яеї Кусами “Кохання назавжди” (2000) з зображенням натюрмортів, метеликів, квітів, капелюхів та інших предметів, який пішов з молотка за 160 тис. фунтів ($208,3 тис.). Безіменний набір з 10 синіх гравюр на дереві (1988) американського скульптора-мінімаліста Дональда Джадда (1928-1994) було придбано за 140 тис. фунтів ($182,3 тис.). Дві літографії Девіда Хокні “Образ Селії” (1984-1986), а також “Літографія води, зроблена товстими і тонкими лініями і двома водяними размывками” (1978-1980) пішли, відповідно, за 70 тис. фунтів ($91,2 тис.) і 65 тис. фунтів ($84,6 тис.).

Робота Бенксі “Я бився з законом” (2004), на якій зображено момент замаху на життя 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004), вчиненого в 1981 році американцем Джоном Хінклі, пішла за 28 тис. фунтів ($36,5 тис.).

Кольорову ліногравюру Пабло Пікассо (1881-1973) “Велика оголена жінка” (1962) покупці придбали за 38 тис. фунтів ($49,5 тис.). На аукціоні також були представлені кілька предметів прикладного мистецтва, виготовлених Пікассо, в тому числі “Ваза з двома високими ручками” (1953), пішла за 32 тис. фунтів ($41,7 тис.), і дві срібні тарілки з барельєфами – “Годинник з фігурами” (1956), придбана за 30 тис. фунтів ($39 тис.), і “Голова бика” (1956), яку купили за 28 тис. фунтів ($36,5 тис.).

Кольорова літографія Марка Шагала (1887-1985) “Весна” (1961) пішла за 16 тис. фунтів ($20,8 тис.), акватинта (тонова гравюра на металі) Жоана Міро (1893-1983) “Бабуся перед морем” (1969) – за 18 тис. ($23,4 тис.), а ще одна акватинта “Сидяча фігура” (1983), створена Френсісом Беконом (1909-1992) – за 16,5 тис. фунтів ($21,5 тис.).