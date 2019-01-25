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Після виплат по ПДВ бізнес підняв ціну долара

25.01.2019

После выплат по НДС бизнес поднял цену доллара

Цінник підскочив на фініші торгів, до цього “американця” можна було взяти дешевше – 27,755-27,775 грн/$.

Новий привід для подорожчання дало Держказначейство, яке випалило під вечір велике відшкодування ПДВ – близько 6 млрд. грн. Вже друге: 23 січня бізнес отримав з цього податку 2,8 млрд. грн. Це стало приводом для помітного скорочення валютних продажів з боку металургійних експортерів (більшу частину відшкодування отримали вони), і як наслідок – подорожчання долара.

“Важливим фактором впливу на курсові тренди сьогоднішнього дня також стала неоднозначна реакція учасників ринку на вчорашню волатильність котирувань і активний викуп регулятором надлишків пропозиції по курсу 27,6 грн/$.

Став індикатором локального курсового мінімуму”, – розповів директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Середня вартість долара в обмінниках до вечора залишилася у вчорашньому діапазоні – 27,90-28,90 грн/$. Хоча у небанківських фінустанов валюту можна було брати за мінімальною ціною – по 27,76 грн/$. При цьому викуп “американця” у населення проводився за 27,50-27,81 грн/$.

На завтра фінансисти дають різні прогнози для безготівкового курсу. Олег Курінний розраховують на торгівлю в рамках 27,75-27,85 грн/$, а його колеги припускають більш істотне валютне подорожчання з-за великих виплат по ПДВ.

“Міжбанк буде відкриватися в рамках 27,90-28,0 грн/$, і навряд чи долар буде дешевшати. На ринок буде тиснути гривнева маса”, – сказав Юрій Гріненко.

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